В квартире Путина в Кремле есть необычный тренажерный зал

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что уже три года живет в кремлевской квартире. Риелтор Андрей Кашапов оценил ее дизайн.

Источник: Аргументы и факты

Тренажерный зал в кремлевской квартире президента России Владимира Путина очень удобный и предназначен для работы с собственным весом, отметил в беседе с aif.ru риелтор Андрей Кашапов.

Напомним, во время прямой линии 19 декабря Путин сообщил, что интерьер кремлевской квартиры почти не меняли со времен президентства Бориса Ельцина.

Российский лидер отметил, что живет в этой квартире последние три года, и добавил, что его устраивает это жилье, а уют создают его близкие, которые иногда приходят в гости.

Путин показал свою квартиру журналисту Павлу Зарубину весной этого года. На кадрах запечатлены просторная гостиная с камином и белым роялем, две спальни и кухня.

Главной особенностью квартиры Путин назвал наличие отдельного тренажерного зала. Он отметил, что старается заниматься по 1,5 часа каждый день.

По словам российского лидера, он также регулярно плавает в бассейне или выходит на лед, чтобы добавлять в свою спортивную рутину кардионагрузки.

«Спортивный зал президента, судя по кадрам, очень хороший и компактный. Видно, что основная работа проходит с собственным весом. Тренажеры, скорее всего, выполнены на заказ. Очень интересный спортзал в целом, позволяет вести активный образ жизни», — отметил Кашапов.

Ранее квартиру Путина в Кремле назвали скромной.

