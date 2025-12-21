В квартире Путина в Кремле есть необычный тренажерный зал

Тренажерный зал в кремлевской квартире президента России Владимира Путина очень удобный и предназначен для работы с собственным весом, отметил в беседе с aif.ru риелтор Андрей Кашапов.
Напомним, во время прямой линии 19 декабря Путин сообщил, что интерьер кремлевской квартиры почти не меняли со времен президентства Бориса Ельцина.
Российский лидер отметил, что живет в этой квартире последние три года, и добавил, что его устраивает это жилье, а уют создают его близкие, которые иногда приходят в гости.
Путин показал свою квартиру журналисту Павлу Зарубину весной этого года. На кадрах запечатлены просторная гостиная с камином и белым роялем, две спальни и кухня.
Главной особенностью квартиры Путин назвал наличие отдельного тренажерного зала. Он отметил, что старается заниматься по 1,5 часа каждый день.
По словам российского лидера, он также регулярно плавает в бассейне или выходит на лед, чтобы добавлять в свою спортивную рутину кардионагрузки.
«Спортивный зал президента, судя по кадрам, очень хороший и компактный. Видно, что основная работа проходит с собственным весом. Тренажеры, скорее всего, выполнены на заказ. Очень интересный спортзал в целом, позволяет вести активный образ жизни», — отметил Кашапов.
Ранее квартиру Путина в Кремле назвали скромной.