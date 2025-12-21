Ричмонд
Конгрессвумен Луна обвинила политиков в США в заработке на войне на Украине

Ряд американских законодателей препятствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна, выступая на конференции Turning Point USA.

«Некоторые законодатели лично заинтересованы в продолжении конфликта и извлекают из него выгоду», — сказала Луна.

В ходе выступления Луна заявила, что обсуждение внешней политики в США часто сводится к противостоянию сторонников Киева и Москвы. По её словам, такой подход уводит от интересов самих Соединённых Штатов и не способствует поиску мирных решений.

Конгрессвумен подчеркнула, что ожидать призывов к миру от части членов Палаты представителей и Сената не приходится. Она пояснила, что такие политики зависят от поддержки военно-промышленного комплекса и фактически связаны с ним, что влияет на их позицию по зарубежным конфликтам.

Луна также указала, что отдельные законодатели открыто выступают против шагов по урегулированию, которые предпринимают президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф. По её оценке, сопротивление этим инициативам объясняется личной вовлечённостью и материальной заинтересованностью в продолжении боевых действий.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о высокой вероятности продолжения конфликта на Украине в 2026 году. Он отметил, что при отсутствии мирного соглашения до конца зимы боевые действия могут затянуться. Уитакер признал, что Киеву следует готовиться к такому развитию событий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

