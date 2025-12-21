«Некоторые законодатели лично заинтересованы в продолжении конфликта и извлекают из него выгоду», — сказала Луна.
В ходе выступления Луна заявила, что обсуждение внешней политики в США часто сводится к противостоянию сторонников Киева и Москвы. По её словам, такой подход уводит от интересов самих Соединённых Штатов и не способствует поиску мирных решений.
Конгрессвумен подчеркнула, что ожидать призывов к миру от части членов Палаты представителей и Сената не приходится. Она пояснила, что такие политики зависят от поддержки военно-промышленного комплекса и фактически связаны с ним, что влияет на их позицию по зарубежным конфликтам.
Луна также указала, что отдельные законодатели открыто выступают против шагов по урегулированию, которые предпринимают президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Стивен Уиткофф. По её оценке, сопротивление этим инициативам объясняется личной вовлечённостью и материальной заинтересованностью в продолжении боевых действий.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о высокой вероятности продолжения конфликта на Украине в 2026 году. Он отметил, что при отсутствии мирного соглашения до конца зимы боевые действия могут затянуться. Уитакер признал, что Киеву следует готовиться к такому развитию событий.
