Российская делегация в G20 назвала заморозку активов РФ воровством

По её словам, на встрече обсуждалась правомерность блокировки российских активов западными странами после начала спецоперации. Лукаш отметила, что такие меры подрывают цели «Двадцатки» по поддержке стабильности мировой финансовой системы и являются «воровством чистой воды».
Ранее Великобритания отказалась в одностороннем порядке конфисковать замороженные суверенные активы России. Это решение приняли после того, как лидеры ЕС не договорились о прямом использовании этих средств для помощи Украине. Тем не менее Лондон продолжит координировать шаги с G7 и Евросоюзом по финансированию Киева.
