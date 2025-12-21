Ричмонд
Российская делегация в G20 назвала заморозку активов РФ воровством

Российская делегация на G20 в Вашингтоне заявила, что заморозка активов страны является воровством. Об этом рассказала РИА «Новости» шерпа России в «Двадцатке» Светлана Лукаш.

Источник: Life.ru

По её словам, на встрече обсуждалась правомерность блокировки российских активов западными странами после начала спецоперации. Лукаш отметила, что такие меры подрывают цели «Двадцатки» по поддержке стабильности мировой финансовой системы и являются «воровством чистой воды».

Ранее Великобритания отказалась в одностороннем порядке конфисковать замороженные суверенные активы России. Это решение приняли после того, как лидеры ЕС не договорились о прямом использовании этих средств для помощи Украине. Тем не менее Лондон продолжит координировать шаги с G7 и Евросоюзом по финансированию Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

