Российская делегация в G20 назвала заморозку активов РФ воровством

Ранее Великобритания отказалась в одностороннем порядке конфисковать замороженные суверенные активы России. Это решение приняли после того, как лидеры ЕС не договорились о прямом использовании этих средств для помощи Украине. Тем не менее Лондон продолжит координировать шаги с G7 и Евросоюзом по финансированию Киева.