Килинкаров: Одессу накрыл тотальный блэкаут

Блэкаут в Одессе продолжается уже неделю, отметил в разговоре с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«По Одессе самая наихудшая ситуация. Дома уже неделю без света. У частных предпринимателей генераторы есть, в торговые центры люди идут зарядить телефоны, но опять это не решает проблему», — рассказал он.
По словам Килинкарова, проблемы с электричеством на Украине решить невозможно.
«С этим ничего сделать нельзя, потому что нет запасов комплектующих для реанимации энергетической системы на Украине. Их просто нет, они закончились и пополнить запас нечем. Конец года, дефицит бюджета, финансовых ресурсов нет», — объяснил политик.
Экс-нардеп предположил, что украинцы начнут сначала высказывать претензии региональным властям, а следом по стране могут прокатиться протесты и бунты.