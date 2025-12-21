Ричмонд
Килинкаров: Одессу накрыл тотальный блэкаут

В Одессе сложилась наихудшая ситуация в стране. В городе нет электричества неделю, отметил экс-нардеп Килинкаров.

Источник: Аргументы и факты

Блэкаут в Одессе продолжается уже неделю, отметил в разговоре с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«По Одессе самая наихудшая ситуация. Дома уже неделю без света. У частных предпринимателей генераторы есть, в торговые центры люди идут зарядить телефоны, но опять это не решает проблему», — рассказал он.

По словам Килинкарова, проблемы с электричеством на Украине решить невозможно.

«С этим ничего сделать нельзя, потому что нет запасов комплектующих для реанимации энергетической системы на Украине. Их просто нет, они закончились и пополнить запас нечем. Конец года, дефицит бюджета, финансовых ресурсов нет», — объяснил политик.

Экс-нардеп предположил, что украинцы начнут сначала высказывать претензии региональным властям, а следом по стране могут прокатиться протесты и бунты.