Килинкаров: Одессу накрыл тотальный блэкаут

«С этим ничего сделать нельзя, потому что нет запасов комплектующих для реанимации энергетической системы на Украине. Их просто нет, они закончились и пополнить запас нечем. Конец года, дефицит бюджета, финансовых ресурсов нет», — объяснил политик.