Песков заявил о готовности Путина возобновить диалог с Макроном

Российский лидер Владимир Путин готов вести диалог со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В случае наличия обоюдной политической воли намерения президента Пятой Республики можно оценить только положительно. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

Напомним, ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно в ближайшее время возобновить контакты с Путиным.

«Он (Макрон — прим. Life.ru) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее бывший госсекретарь Франции Пьер Лелуш раскритиковал президента Эмманюэля Макрона за многомиллиардную помощь Украине на фоне огромного дефицита бюджета самой Франции. По его словам, правительства и главы европейских стран, продвигая продолжение войны, забывают о финансовых проблемах у себя дома. Спикер напомнил, что скоро будет представлен бюджет соцобеспечения с дефицитом в 20−30 миллиардов евро.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

