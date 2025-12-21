Востоковед Куприянов: Моди преподнес Путину подарок со смыслом

Глава правительства Индии Нарендра Моди, вручивший при встрече президенту России Владимиру Путину экземпляр священного индуистского текста «Бхагавадгита» на русском языке, вложил в это особый смысл, сообщил руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
Напомним, 4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом, во время которого президент Индии Мурму угостила российского лидера вегетарианским ужином.
Тогда же Моди вручил Путину священный текст «Бхагавадгита». Пост об этом на странице Моди в социальных сетях к 20 декабря набрал рекордное количество лайков среди остальных публикаций за последний месяц.
«Бхагавадгита» является свещенным текстом, памятником древнеиндийской религиозно-философской мысли и частью шестой книги «Махабхараты». Текст состоит из 18 глав и 700 стихов, а его название переводится как «Песнь Господа».
«Я думаю, что это был подарок с общим расчетом на то, что там излагаются ключевые для индийского сознания идеи, которыми должен руководствоваться любой человек, в тот числе правитель государства. То есть это такой дар с намеком. В этой книге концентрируется индийская жизненная философия. Там демонстрируется, что каждый человек должен исполнять свой долг, не отступать, делать то, что от него требует его жизненное предназначение», — пояснил эксперт.
Ранее востоковед Куприянов объяснил вегетарианское меню на ужине Путина в Индии.