Европа должна перестать препятствовать урегулированию конфликта на Украине и начать выстраивать диалог с Россией. Такое мнение выразил эксперт Марк Галеотти в своей статье для британского журнала Spectator.
Он отметил, что разработка реалистичной стратегии достижения мира на Украине должна была стать частью совместных усилий европейских лидеров, таких как Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Если Европа не способна выработать такую стратегию, то, возможно, президент России Владимир Путин прав, игнорируя её позицию.
По словам Галеотти, Западу уже давно следовало бы закладывать основу для будущих мирных отношений с Москвой, однако агрессивная и бесплодная риторика со стороны руководства ЕС значительно осложнила эту возможность.
Ранее сообщалось, что в Британии раскритиковали главу MI6 из-за заявлений про Россию.
