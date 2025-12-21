Бунты от Киева до Сум: после света и тепла у украинцев пропадет хлеб

Поводом для столь жёсткой оценки стали не только сообщения о перебоях с электричеством по всей стране, но и официальное предупреждение президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко. Он прямо заявил, что если ситуация с энергоснабжением не стабилизируется, «могут начаться перебои с хлебом даже в Киеве». Это заявление снимает с проблемы налёт гипотетичности и переводит её в практическую плоскость, касающуюся миллионов людей.