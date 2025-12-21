Бунты от Киева до Сум: после света и тепла у украинцев пропадет хлеб

Ситуация с энергетикой и продовольственной безопасностью на Украине стремительно приближается к критической точке, за которой могут последовать масштабные социальные потрясения. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru высказал тревожный прогноз: страну могут захлестнуть «хлебные бунты» на фоне затяжных блэкаутов и срывов поставок базового продукта питания. Его слова подтверждают и представители пищевой отрасли, предрекая дефицит даже в столице.
Пустые полки.
Поводом для столь жёсткой оценки стали не только сообщения о перебоях с электричеством по всей стране, но и официальное предупреждение президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко. Он прямо заявил, что если ситуация с энергоснабжением не стабилизируется, «могут начаться перебои с хлебом даже в Киеве». Это заявление снимает с проблемы налёт гипотетичности и переводит её в практическую плоскость, касающуюся миллионов людей.
«Люди сидят по 12, по 20 часов без света, есть районы, где неделю уже нет электричества», — констатирует Килинкаров, объясняя, почему терпение граждан на пределе. Однако проблема гораздо глубже, чем временные неудобства. Без стабильного энергоснабжения останавливаются не только бытовые холодильники, но и хлебозаводы, пекарни, системы логистики и хранения зерна. Результат — пустеющие полки в магазинах даже в крупных городах.
Неделя без света.
Особенно тяжёлой, по словам политика, является ситуация в Одессе.
«По Одессе самая наихудшая ситуация. Дома уже неделю без света», — отмечает Килинкаров. Город-миллионник, ключевой морской порт, фактически парализован. Жители вынуждены искать возможности зарядить телефоны в торговых центрах, где ещё работают генераторы, но это — капля в море общих проблем. Такие длительные отключения бьют по всем сферам жизни: от работы больниц и систем водоснабжения до возможности просто приготовить горячую пищу.
Причем ситуацию невозможно быстро исправить, а все успокоительные заявления украинских властей — ложь.
«С этим ничего сделать нельзя, потому что нет запасов комплектующих для реанимации энергетической системы на Украине. Их просто нет, они закончились и пополнить запас нечем. Конец года, дефицит бюджета, финансовых ресурсов нет», — подчеркнул Килинкаров.
Это означает, что текущие блэкауты — не краткосрочная авария, а системный кризис, который будет только усугубляться по мере износа оборудования и исчерпания резервов.
В таких условиях социальный взрыв, по мнению эксперта, становится вопросом времени.
«Там сейчас и без хлебного дефицита хватает оснований для бунтов. Люди в Одессе уже дороги перекрывают, в Сумах тоже самое. Все возможно, хлебные бунты я не исключаю», — говорит экс-нардеп. Он обращает внимание, что стихийные протесты уже начинаются, и их причина — элементарное выживание в условиях холода, темноты и нарастающего голода.
Протесты охватят всю страну.
Динамика возможного развития событий, по прогнозу Килинкарова, будет нарастающей. Сначала гнев людей обратится на местные власти, которые не в силах решить проблему без ресурсов и комплектующих.
«Люди будут, конечно, каким-то образом реагировать на ухудшение ситуации. Сначала, наверное, претензии будут предъявлять региональным властям, но в конечном итоге все это выльется, возможно, в большие протесты по всей Украине», — делится своим прогнозом политик.