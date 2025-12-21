Жители Ирландии настороженно относятся к вступлению в НАТО, заявил посол РФ

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к возможной войне с Россией. Глава государства выразил недоумение по поводу подобной риторики и напомнил о своём личном знакомстве с Рютте по его работе на посту премьер-министра Нидерландов. Путин отметил, что считает его опытным и системным политиком. При этом президент подчеркнул, что разговоры о военном противостоянии не соответствуют реальному положению дел и не способствуют снижению напряжённости в Европе.