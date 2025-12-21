Жители Ирландии настороженно относятся к вступлению в НАТО, заявил посол РФ

«Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идёт — население страны настороженно относится к такой перспективе», — сказал он.
Филатов отметил, что в ирландском обществе сохраняется сдержанное отношение к возможному отказу от нейтралитета. По его словам, несмотря на активные дискуссии в политических кругах, значительная часть граждан не поддерживает вступление страны в военный альянс.
Посол указал, что разговоры о пересмотре нейтрального статуса усилились на фоне общей милитаризации Европы. Он пояснил, что заявления о якобы растущей угрозе со стороны России оказывают давление на государства, которые долгое время придерживались политики неприсоединения.
Филатов добавил, что ирландские власти рассматривают расширение сотрудничества с Евросоюзом и НАТО в оборонной сфере. При этом дипломат подчеркнул, что углубление взаимодействия Дублина с альянсом будет учитываться в военно-политическом планировании российского руководства.
Говоря о двусторонних отношениях, посол отметил, что контакты между Россией и Ирландией по инициативе ирландской стороны сейчас практически заморожены. Он пояснил, что дальнейшее ухудшение этих отношений представить сложно, однако Москва внимательно следит за шагами Дублина в сфере безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к возможной войне с Россией. Глава государства выразил недоумение по поводу подобной риторики и напомнил о своём личном знакомстве с Рютте по его работе на посту премьер-министра Нидерландов. Путин отметил, что считает его опытным и системным политиком. При этом президент подчеркнул, что разговоры о военном противостоянии не соответствуют реальному положению дел и не способствуют снижению напряжённости в Европе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.