Американский предприниматель Илон Маск поддержал позицию директора национальной разведки США Тулси Габбард, согласно которой представители так называемого глубинного государства и связанные с ними СМИ пытаются сорвать усилия президента Дональда Трампа, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Габбард публично опровергла сообщения о том, что структуры американской разведки якобы исходят из намерений России установить контроль над Европой. Она указала, что подобные утверждения используются для подрыва дипломатических инициатив США, ориентированных на достижение мира.
Власти Соединённых Штатов ранее заявляли о работе над планом по украинскому урегулированию. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что Россия сохраняет готовность к переговорам и продолжает придерживаться формата обсуждений, проходящих на площадке в Анкоридже.
Ранее министр Вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что стране пора готовиться к вооруженному конфликту с Россией.