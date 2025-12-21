Ричмонд
Песков: Путин готов к диалогу с Макроном при обоюдной политической воле

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Макрон заявил о готовности побеседовать с Путиным. Здесь важно вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с ним. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить, — цитирует его РИА Новости.

Европе было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом 19 декабря высказался Эммануэль Макрон. По его словам, европейским странам в ближайшие недели следует найти формат и способы для восстановления такого диалога.

17 декабря Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками».

В Евросоюзе обсуждают возможные последствия недавних высказываний российского лидера в адрес некоторых европейских политиков. Как сообщил немецкий канал Welt, несколько представителей ЕС выразили обеспокоенность после того, как глава России публично назвал их «подсвинками».

