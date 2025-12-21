Посол РФ Филатов рассказал о перспективах вступления Ирландии в НАТО

Граждане Ирландии с опаской воспринимают идею о вступлении этой страны в Североатлантический альянс, в связи с чем такой вопрос пока не поднимался, заявил посол России в Дублине Юрий Филатов.
«Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идёт — население страны настороженно относится к такой перспективе», — сказал дипломат, слова которого приводят «Известия».
Его попросили прокомментировать инцидент с беспилотниками во время поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в ирландскую столицу, которая состоялась в начале декабря. Филатов отметил, что власти Ирландии, утверждая о якобы угрозе со стороны РФ, совместно с Евросоюзом и НАТО стремятся развивать курс на милитаризацию.
Посол подчеркнул, что российская сторона обязательно будет следить за этими шагами и учтёт указанные процессы в военно-политическом планировании. Вместе с тем дипломат добавил, что Россия не рассматривает Ирландию как угрозу своим национальным интересам.
Напомним, 17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что планы Североатлантического альянса предусматривают готовность к возможному столкновению с Россией к 2030 году. Он обратил внимание, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы и готовится к развертыванию ракет средней дальности.