Его попросили прокомментировать инцидент с беспилотниками во время поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в ирландскую столицу, которая состоялась в начале декабря. Филатов отметил, что власти Ирландии, утверждая о якобы угрозе со стороны РФ, совместно с Евросоюзом и НАТО стремятся развивать курс на милитаризацию.