Иконы, тренажеры, портрет императора: как выглядит квартира Путина в Кремле

«С тех пор там ничего не изменено. Вообще ничего: никаких ремонтов не было сделано. Ну, может, стулья там поменяли. Делалось это, я думаю, под присмотром и по требованиям КГИОП (Комитет по госконтролю и охране памятников)», — отметил Путин во время прямой линии.