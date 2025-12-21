Иконы, тренажеры, портрет императора: как выглядит квартира Путина в Кремле

Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии признался, что уже три года живет в кремлевской квартире. Президент отметил, что жилье его более чем устраивает, особенно уютным оно становится, когда приходят близкие.
При этом кадры из квартиры, которые показал журналист Павел Зарубин, не кричат о роскоши, а напротив — демонстрируют скромный, наполненный истинно русскими духовными ценностями интерьер.
Что известно о кремлевской квартире Путина и как ее охарактеризовали эксперты — в материале aif.ru.
Последний ремонт делали при Ельцине.
Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что ремонтные работы в кремлевской квартире, где он живет уже три года, последний раз проводили еще во времена президентства Бориса Ельцина (1991−1999). После этого облик помещений оставался неизменным.
«С тех пор там ничего не изменено. Вообще ничего: никаких ремонтов не было сделано. Ну, может, стулья там поменяли. Делалось это, я думаю, под присмотром и по требованиям КГИОП (Комитет по госконтролю и охране памятников)», — отметил Путин во время прямой линии.
Российский лидер подчеркнул, что исторические интерьеры Кремля требуют особого, бережного отношения.
Ельцин всего раз ночевал в кремлевской квартире.
Сенатский дворец — парадное здание на территории Московского Кремля, памятник архитектуры екатерининского классицизма. Именно там располагались рабочие кабинеты первых российских лиц. Так, Владимир Ленин предпочитал третий этаж здания, где занимал четыре комнаты, на том же этаже позже любил работать Леонид Брежнев.
А Борис Ельцин, в отличие от предшественников, которые предпочитали занимать этажи «на высоте», переехал на второй этаж. Всего кабинетов у Ельцина в Кремле было три. Один рабочий, один представительский и один резервный. Рядом находилась комната отдыха со спальней и гостиной.
Отмечалось правда, что Ельцин всего один раз ночевал в той квартире — во время путча 1993 года.
Домашняя церковь, гостиная, тренажерный зал.
Говоря об этой квартире Путин также отметил, что Ельцин редко, а, вероятно, и вообще никогда не ночевал в той квартире, которая до сих пор хранит царившее при нем убранство.
Весной во время интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин впервые показал свою квартиру. На опубликованных кадрах показана комната, вероятно, гостиная, оформленная в светло-золотых тонах, с лепниной, портретом императора Александра III и белым роялем.
Там же расположены камин и небольшие светлые диваны. По словам президента, именно там он когда-то принимал у себя в гостях лидера КНР Си Цзиньпина и экс-президента США Билла Клинтона.
Кроме этого, у Путина в квартире есть собственная библиотека, две спальни и домашняя церковь. Однако отражение духовной жизни российского лидера заметно и в других уголках квартиры — иконы встречаются в самых разных местах.
Место, где президент может перекусить в течение рабочего дня, выполнено в светлых тонах. Особенно выделяется черно-белый пол и зеркальные фасады шкафов. А в кремлевском зале, где президент пообедал с журналистом, на стене висит икона Иисуса Христа.
Место для ежедневных тренировок.
Особенным местом этой квартиры Путин назвал свой тренажерный зал. Российский лидер признался, что занимается спортом по 1,5 часа в день, также он старается регулярно посещать бассейн или выходить на лед, чтобы добавить в расписание кардионагрузки.
Риелтор Кашапов оценил тренажерный зал президента России и назвал его очень удобным.
«Спортивный зал президента, судя по кадрам, очень хороший и компактный. Видно, что основная работа проходит с собственным весом. Тренажеры, скорее всего, выполнены на заказ. Очень интересный спортзал в целом, позволяет вести активный образ жизни», — отметил Кашапов.
«Скромная квартира для личности такого масштаба».
Риелтор Алина Правоторина в беседе с aif.ru отметила, что квартира российского президента выглядит довольно скромно.
«Конечно, скромная квартира для личности такого масштаба, классическая обстановка. При этом совершенно нормальный дизайн и вполне логичное представление об уюте», — отметила Правоторина.
А Кашапов прокомментировал общий стиль квартиры.
«Стиль интерьера — редкий для современных квартир. Гостиная, по крайней мере, выполнена в стиле барокко», — отметил Кашапов.
Ранее политолог Дудаков сообщил, что Запад после прямой линии с Путиным признал успехи РФ на СВО.