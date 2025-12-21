The Spectator: Европа обязана выстроить диалог с Россией

«Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса, стоящего за коалицией Стармера и Макрона, хотя об этом уже давно ничего не говорится. Если выработка такой стратегии и послания выходит за рамки коллективного разума и воли континента, то, возможно, Путин прав, не прислушиваясь к нам», — пишет Галеотти.
Галеотти напомнил, что отдельные европейские страны не способны оказать влияние на решения президента РФ Владимира Путина, поэтому необходима согласованная позиция, отражающая интересы континента в целом. По его словам, только скоординированный подход со стороны стран с весомой политической ролью может создать основу для будущих переговоров.
Так профессор прокомментировал заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что надо возобновлять диалог с Путиным. По его словам, такой разговор может оказаться полезным. Это заявление прозвучало после того, как саммит Евросоюза утвердил программу финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы за счёт средств общего бюджета блока.
«Макрон прав» — это не одно из тех утверждений, которые я, честно говоря, ожидал от себя услышать, но когда французский президент сказал: «Я думаю, что снова станет полезным поговорить с Владимиром Путиным» после переговоров в Брюсселе о продолжении финансовой помощи Украине, он был абсолютно прав", — пишет Галеотти.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном. В случае наличия обоюдной политической воли намерения президента Пятой Республики можно оценить только положительно.
