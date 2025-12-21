Так называемая коалиция желающих, состоящая из ряда европейских стран, должна прекратить мешать украинскому урегулированию. Такой совет дал эксперт Марк Галеотти.
«Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих Стармера — Макрона», — написал Галеотти в статье для издания Spectator.
Эксперт призвал европейских лидеров не использовать агрессивную и бессмысленную риторику в адрес Москвы, так как это может подорвать возможность возобновления отношений с Россией.
Тем временем президент Франции Макрон выразил мнение, что для Европы было бы целесообразно и полезно вернуться к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным уже в течение следующих нескольких недель.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейцы не желают идти на контакт и отказываются от любых встреч, хотя Россия всегда открыта к диалогу.
В то же время финский политик Мема назвал Россию самой уважаемой страной мира.