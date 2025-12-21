В районе населённого пункта Высокое на Сумском направлении в плен сдались 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны вооружённых сил Украины, включая командира роты. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации источника, командование ВСУ запретило бойцам покидать позиции под угрозой уничтожения беспилотниками, после чего они приняли решение сложить оружие.
Напомним, Министерство обороны России ранее объявило об освобождении Высокого 20 декабря.
Ранее сообщалось, что Зеленский решил заменить главу воздушного командования «Юг» из-за ударов по Одессе.
