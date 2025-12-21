Британский политик Джордж Гэллоуэй выступил с предупреждением в адрес западных стран, призвав их воздержаться от любых попыток организовать блокаду Калининградской области. Свое заявление он опубликовал в социальной сети X*.
Гэллоуэй обратил внимание на серьезные последствия, к которым могут привести подобные шаги, подчеркнув символическое и стратегическое значение Калининграда. По его мнению, игнорирование этого фактора может обернуться крайне опасным развитием событий для всех сторон.
Ранее президент России Владимир Путин, рассуждая о возможной блокаде Калининградской области, отмечал, что такие действия способны вызвать беспрецедентную эскалацию конфликта. Он также указывал, что любые угрозы региону будут жестко пресекаться.
Также сообщалось, что стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135W Rivet Joint совершил разведывательный облет вокруг Калининградской области.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.