Выяснилось, что за картина размещена в кабинете президента Путина

«Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и всё немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас — всё зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу! Весь дальний план картины в тени облаков, и лишь местами сквозь них проскальзывают лучи солнца», — так описана картина на странице в соцсетях, предположительно, принадлежащей художнику.
Более сорока персональных выставок Путнина проходили в России, Франции, Германии, Италии и Турции. Его работы находятся в собраниях Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России. Картина, очевидно, имеет особое значение для главы государства.
Напомним, президент России Владимир Путин после прямой линии получил в подарок корзину с выпечкой от подмосковной пекарни «Машенька». Во время трапезы и была замечена упомянутая картина. Владелец предприятия выпечкой поблагодарил главу государства за внимание к его обращению. Путин поблагодарил предпринимателя за подарок и поздравил его с наступающим Новым годом. Ранее владелец пекарни рассказал президенту о сложностях, связанных с изменением налоговой системы с 2026 года, и отметил возможный рост издержек. Глава государства заявил, что индивидуальные производственные предприятия не должны нести необоснованную нагрузку из-за таких реформ и пообещал рассмотреть ситуацию.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.