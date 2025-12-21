Ричмонд
Выяснилось, что за картина размещена в кабинете президента Путина

Картина «Хлебное поле» художника Олега Путнина занимает своё место на стене в кабинете президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости». Как выяснили журналисты, автор работы — Олег Путнин, академик Российской академии художеств и член Союза художников России. На сайте РАХ «Хлебное поле» входит в число его ключевых произведений.

Источник: Life.ru

«Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и всё немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас — всё зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу! Весь дальний план картины в тени облаков, и лишь местами сквозь них проскальзывают лучи солнца», — так описана картина на странице в соцсетях, предположительно, принадлежащей художнику.

Более сорока персональных выставок Путнина проходили в России, Франции, Германии, Италии и Турции. Его работы находятся в собраниях Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России. Картина, очевидно, имеет особое значение для главы государства.

Напомним, президент России Владимир Путин после прямой линии получил в подарок корзину с выпечкой от подмосковной пекарни «Машенька». Во время трапезы и была замечена упомянутая картина. Владелец предприятия выпечкой поблагодарил главу государства за внимание к его обращению. Путин поблагодарил предпринимателя за подарок и поздравил его с наступающим Новым годом. Ранее владелец пекарни рассказал президенту о сложностях, связанных с изменением налоговой системы с 2026 года, и отметил возможный рост издержек. Глава государства заявил, что индивидуальные производственные предприятия не должны нести необоснованную нагрузку из-за таких реформ и пообещал рассмотреть ситуацию.

