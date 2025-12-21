Выяснилось, что за картина размещена в кабинете президента Путина

«Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и всё немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас — всё зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу! Весь дальний план картины в тени облаков, и лишь местами сквозь них проскальзывают лучи солнца», — так описана картина на странице в соцсетях, предположительно, принадлежащей художнику.