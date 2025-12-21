Политик из Великобритании Джордж Гэллоуэй предостерег Запад от попыток организовать блокаду Калининграда.
Так он прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии, о том, что при создании угроз Калининградской области РФ будет их уничтожать.
— Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах, — написал эксперт на странице в соцсети Х.
Заявление Владимира Путина о возможной эскалации конфликта на Украине и об угрозе для Калининграда вызвали обеспокоенность на Западе. Об этом сообщило издание Daily Express. В статье отмечается, что президент РФ предупредил о том, что любая попытка блокады Калининградского эксклава может привести к беспрецедентной эскалации конфликта, которая способна перерасти в крупномасштабное вооруженное противостояние по всей Европе.
Ранее бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанести удар по Калининградской области.