Политик Гэллоуэй призвал отказаться от попыток организовать блокаду Калининграда

Заявление Владимира Путина о возможной эскалации конфликта на Украине и об угрозе для Калининграда вызвали обеспокоенность на Западе. Об этом сообщило издание Daily Express. В статье отмечается, что президент РФ предупредил о том, что любая попытка блокады Калининградского эксклава может привести к беспрецедентной эскалации конфликта, которая способна перерасти в крупномасштабное вооруженное противостояние по всей Европе.