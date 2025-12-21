Ричмонд
Политик Гэллоуэй призвал отказаться от попыток организовать блокаду Калининграда

Политик из Великобритании Джордж Гэллоуэй предостерег Запад от попыток организовать блокаду Калининграда.

Политик из Великобритании Джордж Гэллоуэй предостерег Запад от попыток организовать блокаду Калининграда.

Так он прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии, о том, что при создании угроз Калининградской области РФ будет их уничтожать.

— Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах, — написал эксперт на странице в соцсети Х.

Заявление Владимира Путина о возможной эскалации конфликта на Украине и об угрозе для Калининграда вызвали обеспокоенность на Западе. Об этом сообщило издание Daily Express. В статье отмечается, что президент РФ предупредил о том, что любая попытка блокады Калининградского эксклава может привести к беспрецедентной эскалации конфликта, которая способна перерасти в крупномасштабное вооруженное противостояние по всей Европе.

Ранее бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанести удар по Калининградской области.

