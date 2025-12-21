Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Россия и Малайзия продолжают работать над запуском прямого авиасообщения между странами, и перелеты по этому маршруту планируется начать в первом полугодии 2026 года, если все пойдет по плану, рассказал РИА Новости малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай.

Источник: © РИА Новости

«Министерства транспорта обеих стран ведут эти дискуссии. Нас весьма воодушевляет слышать, что процесс подходит к концу. Если все пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года. Очень надеемся, что это получится», — сказал дипломат, отвечая на вопрос агентства.

По его словам, на первом этапе речь идет о выполнении авиакомпанией Red Wings рейсов из Москвы на остров Лангкави.

«При росте спроса, полагаю, могли бы потенциально увидеть ежедневные рейсы. Думаю, это пошло бы на пользу обеим сторонам», — добавил он.