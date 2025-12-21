Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы

«Министерства транспорта обеих стран ведут эти дискуссии. Нас весьма воодушевляет слышать, что процесс подходит к концу. Если все пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года. Очень надеемся, что это получится», — сказал дипломат, отвечая на вопрос агентства.