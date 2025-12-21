Посол Бикантов: в ЦАР видят в РФ «мощного брата», готового к поддержке

Жители Центральноафриканской Республики видят в РФ «старшего мощного брата», который всегда готов поддержать при любых обстоятельствах, заявил посол Российской Федерации в ЦАР Александр Бикантов.
Дипломат отметил, что «имидж и любовь» к России являются главным наследием помощи, которая оказывалась этой африканской стране во времена СССР.
«Россию любят, ценят, уважают, наш имидж — это страна, которая бескорыстно может прийти на помощь, что мы сейчас и делаем, страна, которая справедливая, мощная, со схожими ценностными ориентирами. Это как в семье есть большой, мощный брат, спортсмен, который всегда может прийти на помощь и всегда поддержать в любой ситуации», — сказал Бикантов, слова которого приводит ТАСС.
Посол также указал на полное совпадение позиций РФ и ЦАР почти по всем главным вопросам международной повестки. Он уточнил, что Центральноафриканская Республика рассматривает Россию как потенциально ключевого партнёра в подготовке кадров в рамках высшего образования. Бикантов обратил внимание, что в настоящее время многие жители ЦАР хотят пройти обучение в РФ.
Напомним, в январе на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера выразил признательность России за поддержку, которая помогла стране избежать новой гражданской войны в 2020—2021 годах. Глава российского государства, в свою очередь, поблагодарил его за внимание к укреплению отношений с РФ. Путин также подтвердил готовность России продолжать оказание гуманитарной помощи в случае такой необходимости.