Крук отметил, что исторически война помогала США преодолевать экономические трудности, и, вероятно, подобные мотивы лежат в основе действий европейских лидеров. При этом он подчеркнул, что у Европы нет достаточных ресурсов для прямого военного столкновения с Россией, поэтому она может попытаться спровоцировать конфликт, втянув в него США через инцидент в Балтийском или Черном морях.