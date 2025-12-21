Ричмонд
В Британии назвали причину конфликта ЕС с Россией

Британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что страны Евросоюза продолжают конфликт с Россией, чтобы отвлечь внимание от своих глубоких экономических проблем.

По его мнению, экономическая ситуация в ЕС близка к катастрофической, а падение уровня жизни затрагивает не только обычных граждан, но и элиты.

Крук отметил, что исторически война помогала США преодолевать экономические трудности, и, вероятно, подобные мотивы лежат в основе действий европейских лидеров. При этом он подчеркнул, что у Европы нет достаточных ресурсов для прямого военного столкновения с Россией, поэтому она может попытаться спровоцировать конфликт, втянув в него США через инцидент в Балтийском или Черном морях.

Ранее сообщалось, что в Сумской области в плен сдалась группа боевиков ВСУ.

