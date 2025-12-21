Мерца оставили в одиночестве из-за России: жёсткий курс канцлера ФРГ по активам привёл к его изоляции в Европе

По данным газеты, международная реакция на поражение Мерца на переговорах была разрушительной. Уже к концу дня стало очевидно, что канцлер Германии «совсем запутался». Мерц продолжал продвигать свою жёсткую линию даже после того, как Банк России инициировал судебный иск против финансового инфраструктурного оператора Euroclear.