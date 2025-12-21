Немецкий канцлер Фридрих Мерц столкнулся с политической изоляцией на саммите Европейского союза в Брюсселе. Причиной стал его непреклонный курс, направленный на конфискацию замороженных российских активов, пишет издание Berliner Zeitung.
«Авторитет Мерца пошатнулся — он оказался в изоляции среди европейцев. Канцлер Германии сделал неверную ставку и потерпел унижение», — отмечается в тексте.
По данным газеты, международная реакция на поражение Мерца на переговорах была разрушительной. Уже к концу дня стало очевидно, что канцлер Германии «совсем запутался». Мерц продолжал продвигать свою жёсткую линию даже после того, как Банк России инициировал судебный иск против финансового инфраструктурного оператора Euroclear.
Даже публикация заказных статей в таких изданиях, как Frankfurter Allgemeine Zeitung и Financial Times, которую Berliner Zeitung называет частью пиар-кампании давления, не изменила расклада сил.
Автор материала подчёркивает, что факты оказались против Мерца. От него начала дистанцироваться даже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как только проявилась степень его изоляции среди других европейских лидеров.
«Факты говорили против Мерца, а также против Урсулы фон дер Ляйен, которая, однако, уже начала дистанцироваться от Мерца, когда стало ясно: канцлер изолирован в Европе», — говорится в публикации.
Ранее президент Владимир Путин, комментируя инициативы о конфискации активов РФ, заявил, что это даже не кража, а грабеж, и Москва будет отстаивать свои интересы. В МИД РФ также называли идеи о выплате Россией репараций Украине оторванными от реальности.
Напомним, по итогам брюссельского саммита ЕС временно отказался от планов изъятия российских активов для помощи Украине и решил выделить Киеву кредит в 90 млрд евро из своего бюджета.
Однако депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что финансовая помощь Украине в размере 90 млрд евро является недостаточной для покрытия нужд государства.
Военный корреспондент KP.RU Александр Коц с характерной иронией отреагировал на заявление Украины о недостаточности финансовой помощи от Европейского союза.