Песков напомнил о готовности Путина к диалогу с Макроном

«Макрон заявил о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить, что сказал Путин на прямой линии. Он тоже выразил готовность к диалогу с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно оценить только положительно», — сказал официальный представитель Кремля.