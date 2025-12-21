Ричмонд
Песков напомнил о готовности Путина к диалогу с Макроном

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Франции о готовности возобновить диалог с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с главой Франции Эммануэлем Макроном, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Макрон заявил о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить, что сказал Путин на прямой линии. Он тоже выразил готовность к диалогу с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно оценить только положительно», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Макрон заявил, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с Путиным, «найти подходящую основу для возобновления дискуссии», причем «в ближайшие недели».

