Песков напомнил о готовности Путина к диалогу с Макроном

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с главой Франции Эммануэлем Макроном, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Макрон заявил о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить, что сказал Путин на прямой линии. Он тоже выразил готовность к диалогу с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно оценить только положительно», — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Макрон заявил, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с Путиным, «найти подходящую основу для возобновления дискуссии», причем «в ближайшие недели».