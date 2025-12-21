Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Северную столицу России, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В международном аэропорту “Пулково” высокого гостя встретили губернатор города Александр Беглов и другие официальные лица», — говорится в сообщении.
В рамках программы пребывания
Повестка дня саммитов включает актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках данных многосторонних объединений.
Участники традиционно подведут основные итоги совместной работы, обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в предстоящем году.