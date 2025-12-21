Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как встретили Мирзиёева в Санкт-Петербурге

В рамках рабочего визита в РФ лидер Узбекистана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Северную столицу России, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В международном аэропорту “Пулково” высокого гостя встретили губернатор города Александр Беглов и другие официальные лица», — говорится в сообщении.

В рамках программы пребывания 21—22 декабря лидер республики примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя и неформальной встрече глав государств СНГ.

Повестка дня саммитов включает актуальные вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках данных многосторонних объединений.

Участники традиционно подведут основные итоги совместной работы, обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия в предстоящем году.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше