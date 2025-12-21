Экс-премьер Японии Исиба предупредил о рисках обладания ядерным оружием

Получение Японией ядерного оружия (ЯО) приведёт к краху атомной энергетической политики, поддерживающей энергетическую безопасность страны, заявил бывший глава японского правительства Сигэру Исиба на выступлении в городе Фукуоке.
Экс-премьер-министр пояснил, что обладание указанным типом вооружения потребует выхода Токио из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«В таком случае рухнет и сама основа нашей атомной энергетической политики, которая сегодня поддерживает энергобезопасность страны», — сказал политик, которого цитирует телеканал Fuji TV.
Он прокомментировал скандальные высказывания представителя канцелярии правительства о том, что Япония якобы нуждается в ядерном оружии. По словам экс-премьера, несмотря на определенное значение ЯО, такой шаг принёс бы больше рисков, чем выгод.
Вместе с тем Исиба назвал указанное заявление «частным мнением», сделанным неофициально. Бывший глава правительства убеждён, что эти призывы не отражают государственную позицию Японии.
Напомним, ранее японские военно-воздушные силы провели совместные с США учения с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52. Манёвры проходили над акваторией Японского моря. Токио направило на учения три истребителя F-35 и три истребителя F-15, Вашингтон — два B-52.