Экс-премьер Японии Исиба предупредил о рисках обладания ядерным оружием

Экс-премьер Сигэру Исиба отметил, что Японии потребуется выйти из МАГАТЭ и ДНЯО в случае получения ею ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Получение Японией ядерного оружия (ЯО) приведёт к краху атомной энергетической политики, поддерживающей энергетическую безопасность страны, заявил бывший глава японского правительства Сигэру Исиба на выступлении в городе Фукуоке.

Экс-премьер-министр пояснил, что обладание указанным типом вооружения потребует выхода Токио из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«В таком случае рухнет и сама основа нашей атомной энергетической политики, которая сегодня поддерживает энергобезопасность страны», — сказал политик, которого цитирует телеканал Fuji TV.

Он прокомментировал скандальные высказывания представителя канцелярии правительства о том, что Япония якобы нуждается в ядерном оружии. По словам экс-премьера, несмотря на определенное значение ЯО, такой шаг принёс бы больше рисков, чем выгод.

Вместе с тем Исиба назвал указанное заявление «частным мнением», сделанным неофициально. Бывший глава правительства убеждён, что эти призывы не отражают государственную позицию Японии.

Напомним, ранее японские военно-воздушные силы провели совместные с США учения с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52. Манёвры проходили над акваторией Японского моря. Токио направило на учения три истребителя F-35 и три истребителя F-15, Вашингтон — два B-52.

