Бойцы ВСУ решили не умирать от своих и сдались в плен в Сумской области

Тринадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен в районе населённого пункта Высокое в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Среди пленных оказался командир роты 119-й бригады территориальной обороны, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«В районе Высокого враг понёс значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты», — говорится в сообщении.

По данным источника, украинские подразделения оказались в сложном положении после потерь на этом участке. Уточняется, что командование ВСУ запретило личному составу покидать позиции и пригрозило ударами беспилотников в случае отхода. В этих условиях военнослужащие приняли решение прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России установили контроль над населёнными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Данную информацию официально подтвердило Министерство обороны РФ. В ведомстве уточнили, что Высокое заняли подразделения группировки «Север», а Светлое перешло под контроль группировки «Центр».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.