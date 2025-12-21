Бойцы ВСУ решили не умирать от своих и сдались в плен в Сумской области

«В районе Высокого враг понёс значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты», — говорится в сообщении.
По данным источника, украинские подразделения оказались в сложном положении после потерь на этом участке. Уточняется, что командование ВСУ запретило личному составу покидать позиции и пригрозило ударами беспилотников в случае отхода. В этих условиях военнослужащие приняли решение прекратить сопротивление и сдаться в плен.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России установили контроль над населёнными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Данную информацию официально подтвердило Министерство обороны РФ. В ведомстве уточнили, что Высокое заняли подразделения группировки «Север», а Светлое перешло под контроль группировки «Центр».
