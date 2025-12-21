Посол Малайзии в России оценил российские регионы

«Из того, что мне довелось увидеть, разумеется, было интересно съездить в Дагестан. Побывать на Кавказе, где большинство населения — мусульмане. Я также бывал в Архангельске. Там, в Арктике, иные впечатления. Были еще Владивосток, Казань. Все они оставили разные воспоминания», — сказал дипломат.