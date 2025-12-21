Ричмонд
Посол Малайзии в России оценил российские регионы

РИА Новости: послу Малайзии понравилось в Дагестане и Владивостоке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Посол Малайзии в России Чеонг Лун-Лай рассказал РИА Новости, что за время, проведенное в стране, посетил и оценил ее регионы от Кавказа до Дальнего Востока.

Он отметил, что в России, крупнейшей стране мира, каждый регион — как отдельная страна сам по себе.

«Из того, что мне довелось увидеть, разумеется, было интересно съездить в Дагестан. Побывать на Кавказе, где большинство населения — мусульмане. Я также бывал в Архангельске. Там, в Арктике, иные впечатления. Были еще Владивосток, Казань. Все они оставили разные воспоминания», — сказал дипломат.

По его словам, в России остается еще много мест, которые он хотел бы увидеть, в том числе озеро Байкал.

