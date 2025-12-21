Крук: ЕС надеется решить проблемы в экономике с помощью конфликта с Россией

По его мнению, европейские страны «настроены очень серьезно и хотят, чтобы РФ потерпела унизительное поражение». При этом, добавил дипломат, у Европы нет ресурсов для прямого военного противостояния с российской стороной и она может пойти на провокацию (в Черном или Балтийском море), чтобы втянуть в это дело Соединенные Штаты.