Страны Евросоюза продолжают конфликт с Россией, надеясь этим решить свои экономические проблемы, считает британский дипломат в отставке Аластер Крук.
«Ситуация в экономике ЕС, скажем прямо, катастрофическая. Наблюдается падение уровня жизни не только простых людей, но и элиты. США в свое время помогла справиться с экономическими проблемами война. Думаю, в основе планов Евросоюза лежат именно такие мотивы», — сказал Крук на YouTube-канале Deep Dive.
По его мнению, европейские страны «настроены очень серьезно и хотят, чтобы РФ потерпела унизительное поражение». При этом, добавил дипломат, у Европы нет ресурсов для прямого военного противостояния с российской стороной и она может пойти на провокацию (в Черном или Балтийском море), чтобы втянуть в это дело Соединенные Штаты.
Крук и ранее говорил о возможной провокации ЕС для втягивания США в конфликт с Россией. Он отмечал, что европейские страны могут готовить «что-то вроде Перл-Харбора».