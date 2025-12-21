За ночь над регионами РФ уничтожены три беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Как сообщили в Министерстве обороны России, два дрона были сбиты над территорией Волгоградской области и один — над Ростовской областью.
Напомним, что за девять часов в субботу, с 11:00 до 20:00, средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в небе над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что Росавиация временно закрыла волгоградский аэропорт.
