За ночь над регионами РФ уничтожены три беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Как сообщили в Министерстве обороны России, два дрона были сбиты над территорией Волгоградской области и один — над Ростовской областью.

Напомним, что за девять часов в субботу, с 11:00 до 20:00, средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что Росавиация временно закрыла волгоградский аэропорт.

