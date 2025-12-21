Песков подтвердил, что Алиева ждут на саммите лидеров СНГ в Петербурге

Напомним, 22 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров государств СНГ. Как сообщили в Кремле, встреча пройдёт по инициативе президента России Владимира Путина. Северная столица уже не первый год становится местом проведения таких предновогодних встреч.