Песков подтвердил, что Алиева ждут на саммите лидеров СНГ в Петербурге

Президента Азербайджана Ильхама Алиева ожидают увидеть на неформальном саммите глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В беседе с РИА Новости Песков подтвердил, что российская сторона ждет азербайджанского лидера на встрече, которая пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Да, мы ждём. Мы ждем, мы готовимся», — лаконично отметил представитель Кремля.
Напомним, 22 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров государств СНГ. Как сообщили в Кремле, встреча пройдёт по инициативе президента России Владимира Путина. Северная столица уже не первый год становится местом проведения таких предновогодних встреч.
Ранее сообщалось, что главы государств-участников СНГ на саммите в Душанбе учредили новый формат «СНГ плюс», а также предоставили Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) статус наблюдателя при сообществе.