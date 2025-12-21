На Западе заговорили о тяжёлых последствиях после слов Путина о Калининграде

Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии отдельно высказался о защите Калининградской области. Он подчеркнул, что любые попытки давления на регион способны привести к резкой эскалации обстановки. Глава государства отметил, что все участники международных отношений должны отдавать себе отчёт в возможных последствиях таких шагов. По его словам, провокации вокруг Калининграда могут создать условия для конфликта более высокого уровня, чем тот, который мир наблюдает в ходе СВО.