Гэллоуэй в социальной сети X обратил внимание на особый статус Калининградской области и призвал западные страны учитывать риски любых ограничительных шагов в её отношении. По его оценке, подобные действия могут привести к серьёзному кризису безопасности и спровоцировать прямое столкновение.
«Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах», — написал он.
Напомним, президент России Владимир Путин во время прямой линии отдельно высказался о защите Калининградской области. Он подчеркнул, что любые попытки давления на регион способны привести к резкой эскалации обстановки. Глава государства отметил, что все участники международных отношений должны отдавать себе отчёт в возможных последствиях таких шагов. По его словам, провокации вокруг Калининграда могут создать условия для конфликта более высокого уровня, чем тот, который мир наблюдает в ходе СВО.
