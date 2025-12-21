ЦТАК: Япония воспользовалась конфликтом на Украине для милитаризации

«Как всем известно, пользуясь ситуацией на Украине, Япония выдвинула “теорию о совместном использовании ядерного оружия”, нацеленную на размещение ядерного оружия США на своей территории и его совместное использование, и пыталась совать нос в AUKUS — ядерный альянс англосаксов. Таким образом, она настойчиво искала возможность и путь для обладания ядерным оружием», — подчеркивается в заявлении.