ЦТАК: Япония воспользовалась конфликтом на Украине для милитаризации

Япония воспользовалась конфликтом на Украине, пытаясь продвинуть курс на милитаризацию и найти пути к обладанию ядерным оружием, говорится в заявлении директора Института японских исследований МИД КНДР, обнародованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Нынешнее правительство Японии, по словам представителя института, предпринимает более опасные военные шаги, чем предыдущие кабмины, корректируя политику безопасности в сторону преобразования государства в военную державу. В заявлении обращается внимание на якобы признаки замысла ядерного вооружения у Токио, среди которых наращивание потенциала превентивного удара, смягчение ограничительных мер на экспорт вооружений и пересмотр «трех неядерных принципов».
Директор Института японских исследований северокорейского МИД выделил и то, что данные шаги Японии сопровождаются публичными заявлениями высокопоставленных японских чиновников, касающимися допустимости обладания ядерным оружием.
«Как всем известно, пользуясь ситуацией на Украине, Япония выдвинула “теорию о совместном использовании ядерного оружия”, нацеленную на размещение ядерного оружия США на своей территории и его совместное использование, и пыталась совать нос в AUKUS — ядерный альянс англосаксов. Таким образом, она настойчиво искала возможность и путь для обладания ядерным оружием», — подчеркивается в заявлении.
В заключение директор Института японских исследований назвал Японию «государством — военным преступником», указав на угрозу региональной и глобальной безопасности.
В МИД России ранее отмечали, что Токио взял курс на размывание своего безъядерного статуса и Москва обеспокоена этими планами. Япония, указывали в ведомстве, должна отдавать себе отчет в том, что за любыми потенциальными угрозами дальневосточным рубежам РФ последует ее адекватный ответ по укреплению обороноспособности территории.