«Это распространенная практика»: На Украине раскрыли, что СБУ прослушивает разговоры политиков

Служба безопасности Украины прослушивает как украинских, так и зарубежных политиков, передавая их разговоры вышестоящему руководству. Об этом сообщил в беседе с ТАСС бывший работник СБУ Василий Прозоров.
Как он отметил, зачастую ведомство этим занимается при особо важных событиях. Например, когда проходят выборы в стране.
«Это в СБУ распространенная практика, (…) Я думаю, что сейчас в СБУ точно так же прослушивают и политических лидеров, и представителей иностранных государств», — рассказал Прозоров.
Он уточнил, у СБУ есть все необходимое оборудование для ведения контрразведки. По его словам, работу в этом направлении служба проводит крайне профессионально.
