«Переживает как за семью»: Дочь скромного Героя России Очир-Горяева рассказала о его отношении к бойцам

В беседе с «РИА Новости» Виктория отметила, что её отец с самого начала служил в штурмовых подразделениях и всегда заботился о своей команде, словно о родных. Она также добавила, что он стремится опекать каждого бойца.
«Он всегда переживает за свою команду, как за семью», — призналась дочь Героя.
Наран Очир-Горяев — Герой Российской Федерации, старший лейтенант, командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа. Он родом из Республики Калмыкия (живёт в городе Лагань), ранее служил в полиции, а в зоне специальной военной операции начал путь от простого штурмовика и водителя до командира подразделения из 157 человек.
Звание Героя России ему присвоено за мужество и героизм при освобождении города Северск (Донецкая Народная Республика) в декабре 2025 года. Его рота освободила более 80 жилых домов, штурм провели малыми группами в условиях открытой местности с минимальными потерями. Противник использовал лучшие подразделения дроноводов, но российские силы накопились скрытно и успешно взяли город. 17 декабря 2025 года президент Владимир Путин лично вручил ему медаль «Золотая Звезда».
19 декабря 2025 года Наран Очир-Горяев стал одним из ключевых гостей на программе «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент специально пригласил его после доклада на заседании Совбеза 11 декабря, где Очир-Горяев отчитывался об операции в Северске.
