Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко совершит визит в Россию

МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21—22 декабря совершит визит в Россию, запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

Источник: © РИА Новости

«Президент Беларуси 21—22 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоится в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах.

В повестку дня включено два десятка вопросов. В частности, главы государств Евразийского экономического союза обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на будущий год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов.

«Запланирована встреча Президента Беларуси с Президентом России Владимиром Путиным», — сообщает канал.

В сообщении также указывается, что традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 22 декабря. «Они оценят перспективы интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года», — сообщает «Пул первого».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше