Лукашенко совершит визит в Россию

В повестку дня включено два десятка вопросов. В частности, главы государств Евразийского экономического союза обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на будущий год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов.