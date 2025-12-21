Лукашенко совершит визит в Россию

«Президент Беларуси
Отмечается, что Лукашенко 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах.
В повестку дня включено два десятка вопросов. В частности, главы государств Евразийского экономического союза обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на будущий год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов.
«Запланирована встреча Президента Беларуси с Президентом России Владимиром Путиным», — сообщает канал.
В сообщении также указывается, что традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 22 декабря. «Они оценят перспективы интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года», — сообщает «Пул первого».