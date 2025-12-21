Сын генерала Младича заявил о критическом ухудшении здоровья отца в гаагской тюрьме

Напомним, что генерал Младич, обвиняемый в совершении геноцида, находился в бегах от международного правосудия свыше пятнадцати лет. Его задержание произошло в Сербии в мае 2011 года, после чего он был передан в Гаагу. Процесс рассмотрения его дела занял более полутора лет. В осенний период 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынес Младичу приговор в виде пожизненного лишения свободы. В марте 2018 года его защитники подали апелляционную жалобу. Министерство иностранных дел Российской Федерации тогда выразило поддержку генералу.