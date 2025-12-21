Сын генерала Младича заявил о критическом ухудшении здоровья отца в гаагской тюрьме

По словам родственника, состояние генерала приближается к критическому. Он отметил, что более полутора лет Младич-старший практически не встаёт с постели, из-за чего к старым проблемам со здоровьем добавились осложнения, вызванные длительной неподвижностью. Дарко Младич подчеркнул, что отец становится всё слабее, и существует серьёзный риск услышать наихудшие известия, однако воля генерала помогает ему продолжать бороться. Сын заявил, что семья надеется на разрешение перевести осуждённого для лечения, в противном случае сложно прогнозировать, сколько времени ему осталось.
«Он всё слабее и слабее… Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести», — подчеркнул Младич-младший.
Он уточнил, что физиотерапия, которую проводят дважды в неделю по 15 минут, является недостаточной, и у генерала уже образовались пролежни.
В августе 2024 года Младич, пытаясь встать, упал, получил сотрясение мозга и травму носа, после чего полностью утратил способность подниматься самостоятельно. Его речь стала нестабильной: иногда он может беседовать часами, а иногда не в силах выговорить и нескольких фраз. Ранее осужденный перенёс в заключении как минимум два инсульта и несколько операций.
Напомним, что генерал Младич, обвиняемый в совершении геноцида, находился в бегах от международного правосудия свыше пятнадцати лет. Его задержание произошло в Сербии в мае 2011 года, после чего он был передан в Гаагу. Процесс рассмотрения его дела занял более полутора лет. В осенний период 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынес Младичу приговор в виде пожизненного лишения свободы. В марте 2018 года его защитники подали апелляционную жалобу. Министерство иностранных дел Российской Федерации тогда выразило поддержку генералу.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.