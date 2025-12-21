Ричмонд
Габбард обвинила «глубинное государство» в попытках втянуть США в конфликт с РФ

Так называемое «глубинное государство» пытается втянуть Вашингтон в вооружённое противостояние с Россией и мешает мирному процессу по Украине. Об этом сообщила директор национальной разведки США Тулси Габбард в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

Источник: Life.ru

«Они разжигают страх и истерию, чтобы оправдать продолжение войны и подорвать усилия президента Трампа по достижению мира, и делают это в данном конкретном случае с целью втянуть вооружённые силы США в прямой конфликт с Россией, чего, в конечном счёте, и хотят ЕС и НАТО», — сказала она.

По словам главы американской нацразведки, переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине продолжаются в настоящее время. При этом, как утверждает Габбард, определённые силы внутри США предпринимают активные шаги, направленные на срыв диалога и эскалацию ситуации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Москва одинаково заинтересованы в мире без ядерного оружия. Стороны стремятся к денуклеаризации и сдерживанию распространения ядерных вооружений, поскольку любое их применение стало бы опасным прецедентом, способным привести к масштабным разрушениям во всём мире. Ни президент России Владимир Путин, ни американского лидера Дональд Трамп не заинтересованы в подобном развитии событий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше