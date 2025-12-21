По словам главы американской нацразведки, переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине продолжаются в настоящее время. При этом, как утверждает Габбард, определённые силы внутри США предпринимают активные шаги, направленные на срыв диалога и эскалацию ситуации.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Москва одинаково заинтересованы в мире без ядерного оружия. Стороны стремятся к денуклеаризации и сдерживанию распространения ядерных вооружений, поскольку любое их применение стало бы опасным прецедентом, способным привести к масштабным разрушениям во всём мире. Ни президент России Владимир Путин, ни американского лидера Дональд Трамп не заинтересованы в подобном развитии событий.
