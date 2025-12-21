Лукашенко совершит рабочий визит в Санкт-Петербург, где встретится Путиным

В первый день визита белорусский лидер присоединится к работе Высшего Евразийского экономического совета. Заседание пройдёт сначала в узком, а затем в расширенном составе. На повестке дня — обсуждение формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, определение основных направлений международной деятельности союза на предстоящий год, а также выработка подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными внешними партнёрами ЕАЭС.