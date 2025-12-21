Лукашенко совершит рабочий визит в Санкт-Петербург, где встретится Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. В течение двух дней, 21 и 22 декабря, он примет участие в двух саммитах и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
В первый день визита белорусский лидер присоединится к работе Высшего Евразийского экономического совета. Заседание пройдёт сначала в узком, а затем в расширенном составе. На повестке дня — обсуждение формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, определение основных направлений международной деятельности союза на предстоящий год, а также выработка подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными внешними партнёрами ЕАЭС.
22 декабря глава Беларуси станет участником неформальной встречи руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств. В ходе мероприятия лидеры оценят перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия и подведут итоги уходящего года.
Напомним, в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров государств СНГ. Как сообщили в Кремле, встреча пройдёт по инициативе президента Владимира Путина. Северная столица уже не первый год становится местом проведения таких предновогодних встреч.