Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко совершит рабочий визит в Санкт-Петербург, где встретится Путиным

Александр Лукашенко проведёт в Санкт-Петербурге два дня, он примет участие во встречах ЕАЭС и СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. В течение двух дней, 21 и 22 декабря, он примет участие в двух саммитах и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

В первый день визита белорусский лидер присоединится к работе Высшего Евразийского экономического совета. Заседание пройдёт сначала в узком, а затем в расширенном составе. На повестке дня — обсуждение формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, определение основных направлений международной деятельности союза на предстоящий год, а также выработка подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными внешними партнёрами ЕАЭС.

22 декабря глава Беларуси станет участником неформальной встречи руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств. В ходе мероприятия лидеры оценят перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия и подведут итоги уходящего года.

Напомним, в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров государств СНГ. Как сообщили в Кремле, встреча пройдёт по инициативе президента Владимира Путина. Северная столица уже не первый год становится местом проведения таких предновогодних встреч.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше