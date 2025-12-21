США показали кадры захвата нефтяного танкера возле Венесуэлы

Момент захвата США нефтяного танкера возле берегов Венесуэлы запечатлели на видео, его обнародовала в соцсети X* глава американского Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.
«Соединенные Штаты продолжат борьбу с незаконным перемещением запрещенной нефти, используемой для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим», — написала министр в посте в комментарии к кадрам.
Ранее Ноэм подтвердила факт задержания нефтяного танкера возле Венесуэлы. Она уточнила, что данную операцию провели военнослужащие Береговой охраны США при поддержке Пентагона.
Венесуэла пообещала дать ответ на произошедшее.
Газета The New York Times сообщала, что танкер шел под флагом Панамы с венесуэльской нефтью для китайского нефтяного трейдера. По ее информации, это судно Centuries, не внесенное Соединенными Штатами в санкционные списки.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.