Момент уничтожения танка ВСУ. Видео © Telegram / РОГОЗИН.
«Классика жанра: обнаружение цели, вскрытие ангара, уничтожение механической защиты бронетехники и его поражение», — добавил Рогозин.
Рогозин отметил, что по ангару с танком было нанесено комплексное огневое поражение.
Ранее сообщалось, что на Западнозапорожском направлении ВС РФ добились продвижения в районе Гуляйполя. Используя тактику малых штурмовых групп, им удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться на позициях противника, углубившись на расстояние до трёх километров. Таким образом в районе населённого пункта Армия РФ уничтожила около роты ВСУ.
