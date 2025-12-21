Ричмонд
Российский БПЛА нашёл в ангаре спрятанный ВСУ танк и сжёг его, момент попал на видео

В зоне СВО российские военнослужащие обнаружили ангар, использовавшийся украинскими военными для укрытия танка. Видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в своем телеграм-канале сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

Источник: Life.ru

Момент уничтожения танка ВСУ. Видео © Telegram / РОГОЗИН.

«Классика жанра: обнаружение цели, вскрытие ангара, уничтожение механической защиты бронетехники и его поражение», — добавил Рогозин.

Рогозин отметил, что по ангару с танком было нанесено комплексное огневое поражение.

Ранее сообщалось, что на Западнозапорожском направлении ВС РФ добились продвижения в районе Гуляйполя. Используя тактику малых штурмовых групп, им удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться на позициях противника, углубившись на расстояние до трёх километров. Таким образом в районе населённого пункта Армия РФ уничтожила около роты ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

