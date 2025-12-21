Эстонский суд припер Каллас к стенке: главе евродипломатии пришлось публично извиниться за ложь

Глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала официальные извинения за свои прежние заявления о событиях в Таллине. Причиной стала лживая информация о нападении на полицейских во время митинга, которую она распространила три года назад.
В своём заявлении, размещённом в соцсети, политик признала, что её пост от 17 февраля 2022 года содержал не соответствующие действительности факты. Каллас тогда утверждала, что на акции, организованной депутатом эстонского парламента от партии EKRE Варро Вооглайдом и организацией «В защиту семьи и традиций» (SAPTK), произошло нападение на полицию. Также она ошибочно заявляла, что именно Вооглайд и его партия были организаторами другой демонстрации на площади Свободы в октябре 2021 года.
Как поясняет эстонский портал ERR, извинения последовали после соответствующего судебного решения. Иск против Каллас подал сам Вооглайд. Окружной суд постановил, что дипломат должна опровергнуть свои утверждения. Государственный суд не принял к рассмотрению апелляционные жалобы сторон, оставив решение первой инстанции в силе.
В посте 2022 года, текст которого приводит ERR, Каллас также обвиняла участников митинга в нападении на врачей и учёных, а её оппонентов — в риторике, изображающей государство врагом. Теперь эти обвинения были публично отозваны.
«Я, Кая Каллас, в публикации от 17.02.2022 распространила недостоверные утверждения о том, будто на митинге, организованном Варро Вооглайдом и фондом SAPTK в Тоомпеа, были нападения на эстонскую полицию, а также о том, будто Варро Вооглайд и партия EKRE организовали митинг 23.10.2021 на площади Вабадузе. Указанные утверждения не соответствуют действительности», — написала дипломат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ловила ярую русофобку Каллас на откровенной лжи. Глава дипломатии ЕС утверждала, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине. Представитель МИД попросила Каллас напомнить хоть об одном случае отказа Москвы от диалога.
Ирландский журналист Чей Боуз также уличал Каллас во лжи после слов о якобы преимуществе ВСУ. Он назвал дипломата «главной обманщицей».