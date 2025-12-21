Эстонский суд припер Каллас к стенке: главе евродипломатии пришлось публично извиниться за ложь

В своём заявлении, размещённом в соцсети, политик признала, что её пост от 17 февраля 2022 года содержал не соответствующие действительности факты. Каллас тогда утверждала, что на акции, организованной депутатом эстонского парламента от партии EKRE Варро Вооглайдом и организацией «В защиту семьи и традиций» (SAPTK), произошло нападение на полицию. Также она ошибочно заявляла, что именно Вооглайд и его партия были организаторами другой демонстрации на площади Свободы в октябре 2021 года.