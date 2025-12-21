Ричмонд
«Вас разгромят»: Немецкий наёмник из ВСУ призвал соотечественников не ехать на Украину

Немецкий военный, сражающийся на стороне ВСУ, сделал важное предупреждение своим соотечественникам. В интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger он заявил, что любые добровольцы из Германии, которые решат вступить в украинскую армию, потерпят сокрушительное поражение.

«Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить», — рассказал наёмник.

По его словам, ситуация на фронте коренным образом изменилась, и условия участия в боевых действиях после 2024 года не идут ни в какое сравнение с более ранним периодом. Немецкий военный пришёл к однозначному выводу, что солдатам из ФРГ, перешедшим на сторону Украины, грозит полный разгром.

К слову, после начала СВО в Украину отправилось значительное число иностранных добровольцев, в том числе из западных стран. Однако со временем многие из них, столкнувшись с реальностью боевых действий, покинули зону конфликта или публично выражали разочарование.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что наблюдается значительный рост случаев дезертирства в Вооружённых силах Украины. По оценкам, речь идёт о сотнях тысяч военнослужащих, покинувших свои позиции. Одновременно с этим появились сообщения о расформировании Киевом иностранных легионов, что связано с попыткой предотвратить массовый уход наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.