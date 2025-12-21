Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский поддержал идею о трехсторонней встрече с США и РФ. Военная операция, день 1397-й

Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не против проведения трехсторонней встречи с Москвой и Вашингтоном. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:24 ? Мирная жительница получила ранения в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.

9:02 Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. Речь идет о наличии у заявителя уже выданной годовой визы или трех однократных виз в течение двух последних лет.

8:47 В Херсонской области за 2025 год от украинских обстрелов погибло 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадало 603 мирных жителя, среди них — 16 детей, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

8:33 Испания в последние годы усиливает военно-политическую поддержку Украины, действуя в русле антироссийской линии Евросоюза и НАТО, при этом такая политика противоречит национальным интересам страны и мнению большинства испанцев, заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко.

8:20 Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

8:17 Украина не против предложения США о трехсторонней встрече с РФ, сообщил президент Владимир Зеленский.

8:13 Директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала пропагандистской статью Reuters о планах России захватить всю Украину.

8:09 Группу россиян удалось вернуть в Россию, а на Украину вернулись несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области, сообщила «РИА Новости» российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями — Минобороны РФ.

8:01 Сегодня 1397-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше