Зеленский поддержал идею о трехсторонней встрече с США и РФ. Военная операция, день 1397-й

9:02 Австрийская дипмиссия в Москве обещала выдавать россиянам мультивизы до одного года при выполнении некоторых условий, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Вене Андрей Грозов. Речь идет о наличии у заявителя уже выданной годовой визы или трех однократных виз в течение двух последних лет.