Венесуэла обвинила США в похищении экипажа задержанного танкера

Правительство Венесуэлы обвинили США в краже и захвате частного венесуэльского нефтяного танкера, а также насильственное исчезновение его экипажа. Об этом 21 декабря сообщила вице-президент Делси Родригес в пресс-релизе.

Источник: Reuters

«Этот серьезный акт пиратства является вопиющим нарушением преступления, определенного в ст. 3 Конвенции 1988 года о пресечении незаконных актов, направленных против безопасности морского судоходства», — предупреждает она.

Уточняется, что данное действие со стороны Венесуэлы не останется без внимания и правительство предпримет все надлежащие меры.

Американский президент Дональд Трамп 19 декабря сообщил, что США планируют продолжить захват венесуэльских танкеров. Он также подтвердил возможность военного конфликта и дополнительного изъятия нефтяных танкеров.

Reuters 20 декабря сообщало, что США предприняли попытку задержания еще одного судна у берегов Венесуэлы. Уточнялось, что операцией руководила береговая охрана США.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 20 декабря подтвердила задержание танкера у берегов Венесуэла. Глава американского министерства добавила, что Соединенные Штаты в дальнейшем продолжат заниматься вопросом о незаконном перемещении нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше