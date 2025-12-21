Венесуэла обвинила США в похищении экипажа задержанного танкера

«Этот серьезный акт пиратства является вопиющим нарушением преступления, определенного в ст. 3 Конвенции 1988 года о пресечении незаконных актов, направленных против безопасности морского судоходства», — предупреждает она.
Уточняется, что данное действие со стороны Венесуэлы не останется без внимания и правительство предпримет все надлежащие меры.
Американский президент Дональд Трамп 19 декабря сообщил, что США планируют продолжить захват венесуэльских танкеров. Он также подтвердил возможность военного конфликта и дополнительного изъятия нефтяных танкеров.
Reuters 20 декабря сообщало, что США предприняли попытку задержания еще одного судна у берегов Венесуэлы. Уточнялось, что операцией руководила береговая охрана США.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 20 декабря подтвердила задержание танкера у берегов Венесуэла. Глава американского министерства добавила, что Соединенные Штаты в дальнейшем продолжат заниматься вопросом о незаконном перемещении нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма.