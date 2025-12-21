Бывший помощник президента США выразил недовольство действиями некоторых представителей администрации и Конгресса, которые, по его мнению, стремятся к постоянной конфронтации. Флинн напомнил, что войны в Афганистане и Ираке длились два десятилетия и обошлись США в триллионы долларов, существенно повредив их репутацию.
Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Флинн призвал его не поддаваться на провокационные действия со стороны Европы и части американского разведсообщества, а также занять более решительную позицию по отношению к ситуации в Восточной Европе. Он добавил, что американский народ не хочет продолжения войны и не желает тратить средства на поддержку Владимира Зеленского, который, по его словам, подавляет оппозицию в своей стране.
19 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выразил удивление по поводу заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне с Россией. Президент России посоветовал Рютте ознакомиться со Стратегией национальной безопасности США, в которой Россия не названа в качестве врага.