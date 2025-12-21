Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Флинн призвал его не поддаваться на провокационные действия со стороны Европы и части американского разведсообщества, а также занять более решительную позицию по отношению к ситуации в Восточной Европе. Он добавил, что американский народ не хочет продолжения войны и не желает тратить средства на поддержку Владимира Зеленского, который, по его словам, подавляет оппозицию в своей стране.