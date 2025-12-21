Ричмонд
Экс-помощник Трампа Флинн: ЦРУ поддерживает идею войны РФ и НАТО

Майкл Флинн считает, что ЦРУ и законодатели в Конгрессе поддерживают идею якобы возможного конфликта России и НАТО.

Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и представители Конгресса склоняются к мысли о якобы возможном конфликте между Россией и НАТО.

Флинн отметил, что Евросоюз и НАТО, за исключением США, стремятся к конфликту с Россией. Флинн также подчеркнул, что «ЦРУ сотрудничает с британской разведкой МИ-6 и другими европейскими спецслужбами».

Бывший помощник президента США выразил недовольство действиями некоторых представителей администрации и Конгресса, которые, по его мнению, стремятся к постоянной конфронтации. Флинн напомнил, что войны в Афганистане и Ираке длились два десятилетия и обошлись США в триллионы долларов, существенно повредив их репутацию.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Флинн призвал его не поддаваться на провокационные действия со стороны Европы и части американского разведсообщества, а также занять более решительную позицию по отношению к ситуации в Восточной Европе. Он добавил, что американский народ не хочет продолжения войны и не желает тратить средства на поддержку Владимира Зеленского, который, по его словам, подавляет оппозицию в своей стране.

19 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выразил удивление по поводу заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне с Россией. Президент России посоветовал Рютте ознакомиться со Стратегией национальной безопасности США, в которой Россия не названа в качестве врага.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше