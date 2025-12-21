Гладков: нужны ли белгородцам новогодние праздники при обстрелах

В преддверии Нового года в Белгород прибыл Дед Мороз и принял участие в церемонии зажжения праздничной елки. Вместе с тем обстановка остается напряженной: как и прежде, сохраняется угроза обстрелов. В связи с этим губернатор региона Вячеслав Гладков обратился к местным жителям с вопросом, нужны ли им в нынешних условиях праздничные мероприятия.