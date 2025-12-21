Гладков: нужны ли белгородцам новогодние праздники при обстрелах

Гладков задал жителям региона вопрос, касающийся праздников в Новый год.
В преддверии Нового года в Белгород прибыл Дед Мороз и принял участие в церемонии зажжения праздничной елки. Вместе с тем обстановка остается напряженной: как и прежде, сохраняется угроза обстрелов. В связи с этим губернатор региона Вячеслав Гладков обратился к местным жителям с вопросом, нужны ли им в нынешних условиях праздничные мероприятия.
«Хотел спросить у вас, нужны ли нам с вами праздники? Зажигаем елки с учетом включенных и подключенных генераторов. Сверхусилия делают муниципалитеты — там, где есть хотя бы небольшая возможность создать праздник для самых главных жителей Белгородской области — для наших детей», — написал Гладков в telegram-канале.
Он отметил, что крайне важно не допустить создания дополнительных рисков для жизни и здоровья людей. Власти региона делают все возможное для усиления мер безопасности. Однако, по словам Гладкова, количество раненых от обстрелов ВСУ среди местных жителей остается значительным, и также продолжают фиксироваться случаи гибели мирных людей в приграничных районах Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в окрестностях села Безлюдовка в Шебекинском городском округе погибла женщина, подорвавшаяся на взрывном устройстве. Полученные ранения оказались смертельными, пострадавшая умерла до прибытия бригады медиков, передает деловое издание «Взгляд».