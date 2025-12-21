Лукашенко совершит рабочий визит в Россию и встретится с Путиным

В первый день визита, 21 декабря, Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках мероприятия, которое пройдёт как в узком, так и в расширенном формате, планируется обсудить около двух десятков вопросов. В их числе — формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, направления международной деятельности союза на предстоящий год, а также развитие торгово-экономического сотрудничества с ключевыми партнёрами ЕАЭС. Также в программе запланирована отдельная встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
«Запланирована встреча президента Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.
На следующий день, 22 декабря, Лукашенко присоединится к традиционной неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ. В ходе этого мероприятия лидеры оценят перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия и подведут итоги уходящего года.
Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил о достигнутых с президентом России Владимиром Путиным договорённостях относительно закупки российской авиационной техники. При этом белорусская сторона намерена продолжать эксплуатацию имеющихся самолётов Boeing, обеспечивая их необходимыми комплектующими из США. Основной объём перевозок планируется выполнять с использованием российских воздушных судов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.