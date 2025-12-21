Лукашенко совершит рабочий визит в Россию и встретится с Путиным

В первый день визита, 21 декабря, Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках мероприятия, которое пройдёт как в узком, так и в расширенном формате, планируется обсудить около двух десятков вопросов. В их числе — формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, направления международной деятельности союза на предстоящий год, а также развитие торгово-экономического сотрудничества с ключевыми партнёрами ЕАЭС. Также в программе запланирована отдельная встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.