Главный союзник России прилетит на встречу с Путиным в Петербург

Лукашенко встретится с Путиным в Петербурге.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который назвал Россию главным союзником республики, совершит рабочую поездку в Россию для участия в заседаниях высших органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Все мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Александр Лукашенко 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. В повестку дня включено два десятка вопросов», — передает агентство БЕЛТА информацию от пресс-службы.
Отмечается, что лидеры стран ЕАЭС рассмотрят формирование единых рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности союза на следующий год, подходы к укреплению торгово-экономического взаимодействия с ключевыми партнерами ЕАЭС, а также ряд иных тем. Также в рамках визита белорусского лидера предусмотрена его встреча российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, 22 декабря запланирована традиционная неформальная встреча глав государств — участников СНГ. Руководители стран обсудят перспективы дальнейшей интеграции и подведут итоги уходящего года.
Ранее Лукашенко и Путин неоднократно обсуждали интеграционные и внешнеполитические вопросы на двусторонних встречах. В конце ноября они провели переговоры в Бишкеке, где белорусский лидер заявил о готовности Минска вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а до этого, 26 сентября, встречались в Кремле на мероприятиях к 80-летию атомной отрасли России.