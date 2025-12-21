Главный союзник России прилетит на встречу с Путиным в Петербург

Ранее Лукашенко и Путин неоднократно обсуждали интеграционные и внешнеполитические вопросы на двусторонних встречах. В конце ноября они провели переговоры в Бишкеке, где белорусский лидер заявил о готовности Минска вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а до этого, 26 сентября, встречались в Кремле на мероприятиях к 80-летию атомной отрасли России.