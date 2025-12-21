Потомок Чайковского рассказал, что молился за успех встречи Путина и Трампа

«Когда была эта встреча в августе, я молился, чтобы слово “Анкоридж” вошло как что-то положительное в историю. Слава Богу, так и получилось», — сказал фон Мекк в беседе с РИА «Новости».
Он отметил, что проводит на Аляске просветительский проект о Чайковском, который стал ещё актуальнее после саммита лидеров.
Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой на Аляске состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Обсуждались способы урегулировать конфликт на Украине. Хотя Москва дала понять, что не откажется от своих задач СВО, Трамп признался, что не считает встречу с Путиным ошибкой. Тем временем Владимир Зеленский раскритиковал главу Белого дома за саммит на Аляске и счёл это предательством.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.