Потомок Чайковского рассказал, что молился за успех встречи Путина и Трампа

Напомним, встреча Владимира Путина с американским коллегой на Аляске состоялась 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Обсуждались способы урегулировать конфликт на Украине. Хотя Москва дала понять, что не откажется от своих задач СВО, Трамп признался, что не считает встречу с Путиным ошибкой. Тем временем Владимир Зеленский раскритиковал главу Белого дома за саммит на Аляске и счёл это предательством.